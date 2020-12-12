До 23% бідних в Україні прогнозує Світовий банк до кінця року

https://racurs.ua/ua/n147681-23-bidnyh-v-ukrayini-prognozuie-svitovyy-bank-do-kincya-roku.html

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Світовий банк прогнозує зростання рівня бідності в Україні — згідно з прогнозами, пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 цьогоріч «підніме» рівень бідності на 4% до близько 23%.

Тому Світовий банк надав Києву 300 млн дол. позики на фінансування нагальних соціальних потреб громадян і домогосподарств, які втратили роботу чи джерела доходу внаслідок карантину. Про це інформує прес-служба банку 11 грудня.

Виплати сім’ям з низьким рівнем доходу здійснюватимуться за програмою державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям. За оцінками Світового банку, 60% українців, які можуть опинитися за межею бідності через спалах COVID-19, не користуються жодними програмами соціального захисту.

У ці скрутні часи підтримка, яка надається Україні Світовим банком для захисту малозабезпечених громадян, які серйозно постраждали внаслідок спалаху COVID-19, є потужною протидією бідності, — заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.



На його думку, заходи соціального захисту, на реалізацію яких надається нова позика, «допоможуть уряду… вберегти близько 1 млн українців від потрапляння за межу бідності».

Нагадаємо, друге фінансування Світового банку направлять на запровадження онлайн-реєстрації та розширення електронних/цифрових платежів.