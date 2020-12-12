На Рівненській АЕС вимкнувся перший енергоблок — причину зʼясовують

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На Рівненській АЕС вимкнувся перший енергоблок — інцидент стався о 1.43 минулої ночі. Енергоблок було вимкнено автоматично внаслідок спрацювання системи захисту через відключення турбін блоку.

Про це 12 грудня інформує прес-служба «Енергоатому» та Рівненської АЕС. Там також повідомили про радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих територіях.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм. Наразі причина відключення енергоблока № 1 з’ясовується, — зазначили в «Енергоатомі».

Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES — поза шкалою. Відомо, що у ніч на суботу працював другий енергоблок Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоку та персоналу не було.

Водночас в РАЕС нагадали, що на третьому енергоблоці триває 28-ма доба планово-попереджувального ремонту, а на четвертому енергоблоці — 97-ма доба планово-попереджувального ремонту.

Нагадаємо, у вересні інформація про викид радіації на Рівненській АЕС та евакуацію мешканців з’явилася на офіційному сайті Вараської міської ради, а також на сайті Нацполіції Рівненщини. У тексті повідомлення про запровадження у Вараші режиму надзвичайної ситуації та проведення евакуації було вжито «Варашская міська дума» замість ради. Невдовзі Вараська міськрада оприлюднила офіційне спростування провокативної інформації. Згодом стало відомо, що того дня хакери зламали сайт Нацполіції та розмістили низку фейків.