На Ровенской АЭС отключился первый энергоблок — назван радиационный фон

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На Ровенской АЭС отключился первый энергоблок — инцидент произошел в 1.43 прошлой ночью. Энергоблок был отключен автоматически в результате срабатывания системы защиты из-за отключения турбин блока.

Об этом 12 декабря информировала пресс-служба «Энергоатома» и Ровенской АЭС. Там также сообщили о радиационном, противопожарном и экологическом состоянии на АЭС и прилегающих территориях.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Сейчас причина отключения энергоблока № 1 выясняется, — отметили в «Энергоатоме».

Предварительная классификация события по международной шкале INES — вне шкалы. Известно, что в ночь на субботу работал второй энергоблок Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования энергоблока и персонала не было.

В то же время в РАЭС напомнили, что на третьем энергоблоке идут 28-е сутки планово-предупредительного ремонта, а на четвертом энергоблоке — 97-е сутки ремонта.

Напомним, в сентябре информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС и эвакуации жителей появилась на официальном сайте Варашского городского совета, а также на сайте Нацполиции Ровенской области. В тексте сообщения о введении в Вараша режима чрезвычайной ситуации и эвакуации граждан была упомянута «Варашская городская дума» вместо горсовета. Вскоре горсовет обнародовал официальное опровержение провокационной информации. Впоследствии стало известно, что в тот день хакеры взломали сайт Нацполиции и разместили ряд фейков.