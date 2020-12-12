Крупный пожар в Киеве: горит гостиница — СМИ

https://racurs.ua/n147679-krupnyy-pojar-v-kieve-gorit-gostinica-smi-video.html

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Пожар произошел в Киеве в субботу, 12 декабря. Огонь вспыхнул на бульваре Шевченко в одном из гостиничных комплексов. Пожарные уже прибыли и пытаются ликвидировать очаг возгорания.

Пожар на бульваре Шевченко 40. Гостиница «Экспресс». Пожарные на месте. Могут перекрыть весь бульвар в сторону площади Победы. По возможности объезжайте, — информирует в Фейсбук сообщество «dtp.kiev».

Вместе с тем, в соцсетях пишут о пожаре в торговом павильоне рядом с гостиницей «Экспресс».

ОБНОВЛЕНО в 12.26. Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели ликвидировали пожар в Киеве, который произошел в 11.35 в заведении общественного питания в Шевченковском районе столицы.

Возгорание произошло в одноэтажном заведении, находящемся в пристройке к гостинице, на площади 40 кв. м. Об 11.57 пожар был локализован, а в 12.02 — ликвидирован, — добавили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября загорелся 12-этажный жилой дом на ул. Дегтяревской, 16-Б в Шевченковском районе столицы — тогда пожар охватил последний этаж высотного здания.