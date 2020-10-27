Пожар в центре Киева тушили на последнем этаже 12-этажки, фото — ГСЧС

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Ракурс

Пожар в Киеве охватил последний этаж высотного здания. В ночь с 26 на 27 октября загорелся 12-этажный жилой дом на ул. Дегтяревской, 16-Б в Шевченковском районе столицы.

Горела одна из комнат квартиры на 12 этаже, вспыхнул и балкон, огонь угрожал распространиться на другие квартиры.

Пожарные вывели из дома 20 жителей и до двух часов ночи потушили пожар. Как сообщили спасатели, на месте пожара нашли мертвого мужчину. Огонь существенно повредил и квартиру.

Спасатели жалуются, что им было трудно добраться тяжелой техникой к придомовой территории, чтобы установить автолестницу, потому что двор был заставлен авто. В пылающей квартире им пришлось чуть ли не на коленях пробираться через горы мусора и хлама. На Дегтяревскую ночью приезжали семь пожарных авто и около 30 спасателей.