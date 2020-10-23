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Пожар. Фото: УНН

В ужасном пожаре на Ровенщине в доме сгорело три человека

23 окт 2020, 10:50
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Смертельный пожар произошел ночью на Ровенщине в частном доме.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Огонь вспыхнул около полуночи в селе Переброды Дубровицкого района в частном доме.


Пожарные, прибывшие на место возгорания, потушили пожар в 03.55. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и повредил домашние вещи на площади 48 кв. м. В настоящее время причины не установлены.

Напомним, 24 июля в Деснянском районе Киева произошел страшный пожар — горела квартира на предпоследнем этаже многоквартирного жилого дома. Спасатели не смогли спасти женщину, которая находилась на балконе, и она сгорела заживо.


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