Пожежа. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n145473-u-jahlyviy-pojeji-na-rivnenschyni-v-hati-zgorilo-troie-osib.html

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Смертельна пожежа сталася вночі на Рівненщині у приватному будинку.

В результаті надзвичайної події загинули троє осіб. Про це інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Вогонь спалахнув близько опівночі у селі Переброди Дубровицького району в приватній оселі.

Вогнеборці, які прибули на місце загоряння, загасили пожежу о 03.55. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та пошкодив домашні речі на площі 48 кв. м. Наразі причини не встановлені.

Нагадаємо, 24 липня у Деснянському районі Києва сталася жахлива пожежа — горіла квартира на передостанньому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники не змогли врятувати жінку, яка перебувала на балконі, й та згоріла живцем.