Пожежу у центрі Києва гасили на останньому поверсі 12-поверхівки, фото — ДСНС

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Ракурс

Пожежа у Києві охопила останній поверх висотної будівлі. У ніч з 26 на 27 жовтня запалав 12-поверховий житловий будинок на вул. Дегтярівській, 16-Б, що у Шевченківському районі столиці.

Горіла одна з кімнат квартири на 12 поверсі, вогонь перекинувся на балкон і загрожував розповсюдитися на інші квартири.

Пожежники вивели з будинку 20 мешканців і до другої години ночі ліквідували пожежу. Як повідомили рятувальники, на місці пожежі знайшли мертвого чоловіка. Вогонь істотно пошкодив й квартиру.

Рятувальники нарікають, що їм було важко дістатися важкою технікою до прибудинкової території і встановити автодрабину, бо двір був заставлений авто. У квартирі, що палала, їм довелося ледь не навколішки пробиратися через гори сміття та непотребу. На Дегтярівську цієї ночі приїжджали сім пожежних авто і майже 30 рятувальників.