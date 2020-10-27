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Ракурс
Пожежу у центрі Києва гасили на останньому поверсі 12-поверхівки, фото — ДСНС

Пожежу у центрі Києва гасили на останньому поверсі 12-поверхівки (ФОТО)

27 жов 2020, 10:19
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Пожежа у Києві охопила останній поверх висотної будівлі. У ніч з 26 на 27 жовтня запалав 12-поверховий житловий будинок на вул. Дегтярівській, 16-Б, що у Шевченківському районі столиці.

Горіла одна з кімнат квартири на 12 поверсі, вогонь перекинувся на балкон і загрожував розповсюдитися на інші квартири.

Пожежу у центрі Києва гасили на останньому поверсі 12-поверхівки, фото — ДСНС

Пожежники вивели з будинку 20 мешканців і до другої години ночі ліквідували пожежу. Як повідомили рятувальники, на місці пожежі знайшли мертвого чоловіка. Вогонь істотно пошкодив й квартиру.


Пожежу у центрі Києва гасили на останньому поверсі 12-поверхівки, фото — ДСНС

Рятувальники нарікають, що їм було важко дістатися важкою технікою до прибудинкової території і встановити автодрабину, бо двір був заставлений авто. У квартирі, що палала, їм довелося ледь не навколішки пробиратися через гори сміття та непотребу. На Дегтярівську цієї ночі приїжджали сім пожежних авто і майже 30 рятувальників.

Джерело: Ракурс


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