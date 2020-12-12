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Коронавирус уложил в больницы почти 100 киевлян, за сутки 23 умерших

Коронавирус уложил в больницы почти 100 киевлян, за сутки 23 умерших (ИНФОГРАФИКА)

12 дек 2020, 12:03
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Коронавирус в Киеве по данным на утро 12 декабря унес жизни 23 человек. Всего за минувшие сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели еще почти 1,7 тыс. человек.

Еще 1 тыс. 696 больных коронавирусной болезнью обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян, — сообщил в Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже свыше 90 тыс.

Заболели:

  • 933 женщины в возрасте от 18 до 91 года;

  • 639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

  • 71 девочка от одного до 17 лет;

  • 53 мальчика от трех месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 57 медиков. В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Коронавирус в Киеве по состоянию на 12 декабря

Больше всего случаев заболевания в течение 11 декабря обнаружили в:

  • Деснянском районе — 421,

  • Соломенском районе — 250,

  • Дарницком районе — 248 случаев.


Кроме этого, по словам Кличко, выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели свыше 28,6 тыс. жителей Киева.

Напомним, в Украине на утро субботы зафиксировано уже 885 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост составил более 12,8 тыс.

Источник: Ракурс


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