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Коронавирус в Украине подхватили 12,8 тыс. человек, свыше 240 — умерли

Коронавирус в Украине подхватили 12,8 тыс. человек, свыше 240 — умерли (ИНФОГРАФИКА)

12 дек 2020, 08:26
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Коронавирус в Украине обнаружили у 12 тыс. 811 человек по состоянию на 12 декабря. Коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом в субботу утром сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 3 тыс. 1 человек;

  • летальных случаев — 243;

  • выздоровели — 13 тыс. 653 человека;

  • осуществлено тестирований — 61 тыс. 571.

За все время пандемии в Украине заболели более 885 тыс. человек, а протестировали почти 5 млн. человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни почти 15 тыс. пациентов.

Статистика коронавируса в Украине / СНБО

Статистика коронавируса в Украине / СНБО

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве — 1 тыс. 696;

  • Одесской области — 1 тыс. 357;

  • Запорожской области — 807;

  • Киевской области — 785;

  • Львовской области — 721.


Напомним, перечень стран «красной» зоны 11 декабря обновила Украина. В «красную» зону попали пять стран, а три страны перешли в «зеленую зону». В список стран «красной зоны» вошли Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. Также тут остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария. По сравнению с прошлой неделей в «зеленую» зону перешли Румыния, Белиз и Италия. Также «зеленой» указывается Польша.

Источник: Ракурс


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