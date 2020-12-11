Перечень стран «красной» зоны обновила Украина. Фото: Lb.ua

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Перечень стран «красной» зоны 11 декабря обновила Украина. В «красную» зону попали пять стран, а три страны перешли в «зеленую зону».

В список стран «красной зоны» вошли Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. Также тут остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария. По сравнению с прошлой неделей в «зеленую» зону перешли Румыния, Белиз и Италия. Также «зеленой» указывается Польша. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Такие изменения предусматривают, что украинским заробитчанам из Италии и Польши не придется проходить двухнедельную обязательную обсервацию в связи с пандемией коронавируса.

Тем временем Министерство здравоохранения Польши 11 декабря сообщило о 13 тыс. 110 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За предыдущие сутки умерли 544 зараженных коронавирусом пациента.

Напомним, за 10 декабря в Украине зафиксировали 285 летальных случаев, связанных с коронавирусом. За минувшие сутки выявили 13 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.