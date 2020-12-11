Коронавирус продолжает активно распространяться в Украине, фото:

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 10 декабря, зафиксированы 285 летальных случаев, связанных с этой болезнью.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За сутки в Украине обнаружили 13 тыс. 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 638 детей и 690 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве — 1 тыс. 880 случаев;

Запорожской области — 895 случаев;

Одесской области — 874 случая;

Киевской области — 787 случаев;

Днепропетровской области — 759 случаев.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 846 человек, выздоровели по результатам 10 декабря 15 тыс. 327 человек.

В настоящее время на коронавирус болеют более 377 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию эпидемии коронавируса.

За сутки проведены 60 тыс. 847 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировали 872 тыс. 228 случаев COVID-19;

выздоровели 480 тыс. 348 человек;

умерли 14 тыс. 755 больных.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда ожидают спада эпидемии коронавируса в Украине.