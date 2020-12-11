Ледяной коллапс сковал дороги и тротуары в Киеве, фото — 24 канал

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Погода в Киеве подарила неприятный сюрприз коммунальщикам и горожанам. Ледяной коллапс сковал дороги и тротуары в столице.

Утром 11 декабря в Киеве ввели ограничения движения транспорта — так называемое оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. В столице приостановил работу городской фуникулер.

Оперативное положение — это следование с отклонением от графика движения.

Причина — сильная гололедица. Накануне в столице прошел ледяной дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах превратилась в лед.

В Киеве сразу стало больше ДТП. На улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Киев сковали и пробки. Из-за осложнения погодных условий весь город остановился.

По данным Киевавтодора, обработка тротуаров, остановок общественного транспорта, лестниц подземных и надземных пешеходных переходов продолжается с прошлого дня. Но работа осложняется тем, что на посыпанную солевую смесь намерзает новый слой льда.

В пятницу, 11 декабря, в Киеве, по прогнозам синоптиков, осадков уже не ожидается. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура в течение суток 0−2° мороза.