Порошенко выдвинул на выборы в Раду волонтерку Звиробий, с которой судится Зеленский

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Маруся Звиробий, украинский волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск станет кандидатом от партии «Европейская солидарность» на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине (Надвирная).

Об этом стало известно во время съезда партии. Как сообщил лидер «Европейской солидарности», пятый президент Петр Порошенко, официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Маруси (Елена Самбул) поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранская среда.

В октябре 2019 года украинская волонтер и военная Маруся Зверобой вместе с нардепом от «ЕС» Софией Федыной опубликовали видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского в результате вражеского обстрела во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе. На видео также звучала нецензурная брань.

Они обсудили грубое общение президента с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

Суд во Львове начал рассматривать дело по иску Зеленского к Звиробий и Федыне в начале ноября.

Ранее рассмотрение дела проходило в Печерском суде Киева. В феврале 2020 года ГБР вручило подозрения Федине и Звиробий, также им избраны меры пресечения — личные обязательства.