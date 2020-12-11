Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

https://racurs.ua/n147623-padenie-korablya-ilona-maska-v-spacex-pokazali-oblomki-starship-sn8-foto-video.html

Ракурс

Космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX известного американского миллиардера и изобретателя Илона Маска 10 декабря, в 00.51 по киевскому времени разбился при заходе на посадку.

В интернете появились фото обломков корабля и видео с места инцидента. Они опубликованы на странице в Твиттере, посвященной стартовому комплексу SpaceX в Бока-Чика (Техас), откуда происходил запуск.

На фото, в частности, можно увидеть Илона Маска, который проверяет место падения корабля.

Маск уже сообщил, что посадка корабля была неудачной из-за малого давление топлива из малого бака на носу Starship SN8 — один из трех двигателей при посадке не работал, а другой включился лишь на мгновение.

First view of Starship SN8 as road opens- lots of pics and video in this thread pic.twitter.com/2J0FumQUKI — SPadre (@SpacePadreIsle) December 10, 2020

Напомним, Starship SN8 10 декабря должен был совершить «прыжок» на высоту 12,5 км, после чего приземлиться.