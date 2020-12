Космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX известного американского миллиардера и изобретателя Илона Маска 10 декабря, в 00.51 по киевскому времени разбился при заходе на посадку.

В интернете появились фото обломков корабля и видео с места инцидента. Они опубликованы на странице в Твиттере, посвященной стартовому комплексу SpaceX в Бока-Чика (Техас), откуда происходил запуск.

На фото, в частности, можно увидеть Илона Маска, который проверяет место падения корабля.

Маск уже сообщил, что посадка корабля была неудачной из-за малого давление топлива из малого бака на носу Starship SN8 — один из трех двигателей при посадке не работал, а другой включился лишь на мгновение.

