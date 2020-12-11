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Ракурс
Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Падение корабля Илона Маска — в SpaceX показали обломки Starship SN8 (ФОТО, ВИДЕО)

11 дек 2020, 09:24
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Космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX известного американского миллиардера и изобретателя Илона Маска 10 декабря, в 00.51 по киевскому времени разбился при заходе на посадку.

В интернете появились фото обломков корабля и видео с места инцидента. Они опубликованы на странице в Твиттере, посвященной стартовому комплексу SpaceX в Бока-Чика (Техас), откуда происходил запуск.

На фото, в частности, можно увидеть Илона Маска, который проверяет место падения корабля.

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Маск уже сообщил, что посадка корабля была неудачной из-за малого давление топлива из малого бака на носу Starship SN8 — один из трех двигателей при посадке не работал, а другой включился лишь на мгновение.

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Обломки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle


Напомним, Starship SN8 10 декабря должен был совершить «прыжок» на высоту 12,5 км, после чего приземлиться.

Источник: Ракурс


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