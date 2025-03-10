Маск назвал предателем сенатора, который после поездки в Киев заявил, что украинцев нужно поддерживать

https://racurs.ua/n204687-mask-nazval-predatelem-senatora-kotoryy-posle-poezdki-v-kiev-zayavil-chto-ukraincev-nujno.html

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Сенатор Марк Келлі приїхав в Україну та заявив, що українців треба підтримувати, а будь-яка угода має включати гарантії безпеки.

Ілон Маск назвав його зрадником.

Сенатор від Арізони Марк Келлі — ветеран морськох сил і колишній астронавт NASA.

Келлі опублікував тред, в якому сказав, що путін планував захопити Україну за три дні, однак і через три роки не зміг цього зробити. До того ж він підтвердив, що підримка Штатів хоч і була, однак вона не складає навіть половину того, про що говорить Трамп.

Лікарні ніколи не повинні бути мішенями на війні, але путін є військовим злочинцем, який регулярно їх атакує. Був в одній з них в Києві. Поранені бійці розповідали мені, як хочуть повернутися до бою. Медсестри крізь сльози поділилися зі мною своїми історіями про вторгнення, історіями насильства, якого зазнали жінки та діти України. Ці медсестри розповідали мені, як вони були свідками того, як російські солдати ґвалтували дітей на очах у їхніх батьків, а потім убивали цих дітей на очах у їхніх батьків. Жахливі військові злочини, які неможливо пробачити. Дональд Трамп каже, що довіряє путіну і намагається зробити його другом і хорошим хлопцем. Я ж з нетерпінням чекаю, коли путін згниє у в’язниці.

Також Келлі зазначив, що пауза у обміні розвідданими засліпила українських пілотів, поставила під загрозу F-16 та допомагає росіянам вбивати більше українців. Він підкреслив, що поразка України послабить НАТО і США.

В коментарі прийшов Ілон Маск та написав:

Ти зрадник.

Користувачі одразу запитали в Маска, чому він не купить росію, якщо вона йому так подобається, дорікнули за те, що він не бачить істинних намірів путіна та засліплений російською пропагандою.