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Ракурс
Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Падіння корабля Ілона Маска — у SpaceX показали уламки Starship SN8 (ФОТО, ВІДЕО)

11 гру 2020, 09:24
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Космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX відомого американського мільярдера та винахідника Ілона Маска 10 грудня о 00.51 за київським часом розбився під час заходу на посадку.

В інтернеті з’явилися фото уламків корабля та відео з місця інциденту. Вони опубліковані на сторінці у Твіттері, присвяченій стартовому комплексу SpaceX у Бока-Чика (Техас), звідки відбувався запуск.

На фото, зокрема, можна побачити Ілона Маска, який перевіряє місце падіння корабля.

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Маск вже повідомив, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8 — один з трьох двигунів при посадці не працював, а інший увімкнувся лише на мить.

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle

Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle


Нагадаємо, Starship SN8 10 грудня мав здійснити «стрибок» на висоту 12,5 км, після чого приземлитися.

Джерело: Ракурс


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