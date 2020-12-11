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Уламки Starship SN8, фото: SpacePadreIsle
Падіння корабля Ілона Маска — у SpaceX показали уламки Starship SN8 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147623-padinnya-korablya-ilona-maska-u-spacex-pokazaly-ulamky-starship-sn8-foto-video.htmlРакурс
Космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX відомого американського мільярдера та винахідника Ілона Маска 10 грудня о 00.51 за київським часом розбився під час заходу на посадку.
В інтернеті з’явилися фото уламків корабля та відео з місця інциденту. Вони опубліковані на сторінці у Твіттері, присвяченій стартовому комплексу SpaceX у Бока-Чика (Техас), звідки відбувався запуск.
На фото, зокрема, можна побачити Ілона Маска, який перевіряє місце падіння корабля.
Маск вже повідомив, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8 — один з трьох двигунів при посадці не працював, а інший увімкнувся лише на мить.
First view of Starship SN8 as road opens- lots of pics and video in this thread pic.twitter.com/2J0FumQUKI— SPadre (@SpacePadreIsle) December 10, 2020
Нагадаємо, Starship SN8 10 грудня мав здійснити «стрибок» на висоту 12,5 км, після чого приземлитися.
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