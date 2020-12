Космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX відомого американського мільярдера та винахідника Ілона Маска 10 грудня о 00.51 за київським часом розбився під час заходу на посадку.

В інтернеті з’явилися фото уламків корабля та відео з місця інциденту. Вони опубліковані на сторінці у Твіттері, присвяченій стартовому комплексу SpaceX у Бока-Чика (Техас), звідки відбувався запуск.

На фото, зокрема, можна побачити Ілона Маска, який перевіряє місце падіння корабля.

Маск вже повідомив, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8 — один з трьох двигунів при посадці не працював, а інший увімкнувся лише на мить.

