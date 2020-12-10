Вибух корабля Ілона Маска для польотів на Марс потрапив на відео

Вибух корабля Ілона Маска для польотів на Марс потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n147574-vybuh-korablya-ilona-maska-dlya-polotiv-na-mars-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Корабель Ілона Маска для польотів на Марс Starship, який створила аерокосмічна компанія SpaceX, вибухнув при посадці під час випробувань у штаті Техас.
Про це у Твіттер повідомив Ілон Маск та прес-служба SpaceX.
За словами Маска, тиск в паливному бачку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою. Він додав, що вся інша частина тестового польоту пройшла нормально — йдеться про запуск, перемикання на верхні баки і управління закрилками. Маск заявив, що задоволений перебігом випробувань Starship.
Нагадаємо, космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Червону планету. У вересні SpaceX провела другий тестовий політ корабля Starship на висоту 150 м. Випробування шостого серійного апарату Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока-Чіка (штат Техас).
SpaceX Starship SN8 crash lands after first successful high-altitude flight https://t.co/zojigajYq2pic.twitter.com/Dztf914UT9
— CNET (@CNET) December 9, 2020