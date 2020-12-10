Вибух корабля Ілона Маска для польотів на Марс потрапив на відео

https://racurs.ua/ua/n147574-vybuh-korablya-ilona-maska-dlya-polotiv-na-mars-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Корабель Ілона Маска для польотів на Марс Starship, який створила аерокосмічна компанія SpaceX, вибухнув при посадці під час випробувань у штаті Техас.

Про це у Твіттер повідомив Ілон Маск та прес-служба SpaceX.

За словами Маска, тиск в паливному бачку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою. Він додав, що вся інша частина тестового польоту пройшла нормально — йдеться про запуск, перемикання на верхні баки і управління закрилками. Маск заявив, що задоволений перебігом випробувань Starship.

Нагадаємо, космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Червону планету. У вересні SpaceX провела другий тестовий політ корабля Starship на висоту 150 м. Випробування шостого серійного апарату Starship SN6 проходили на пусковому комплексі в Бока-Чіка (штат Техас).