Запуск корабля скасували за секунду до старту. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n147511-spacex-skasuvala-zapusk-korablya-dlya-polotiv-na-mars-za-sekundu-do-startu-scho-stalosya-video.html

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Запуск космічного корабля Starship для польотів на Марс, який повинен був відбутися у ніч на 9 грудня, не відбувся.

Старт корабля було автоматично скасовано за 1,3 секунди до запуску двигунів. Ймовірно, це сталося через проблеми з двигуном. У середу, 9 грудня, запланована друга спроба старту. Про це повідомлялося в трансляція запуску, яку компанія Ілона Маска SpaceXздійснювала в YouTube.

Як відомо, восьму тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship планували запустити на 15 км та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик о 00.37 за київським часом.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX 8 грудня намагалася здійснити черговий тест-прототип космічного корабля Starship, який планувалося відправити у безпілотний політ на висоту близько 12,5 км.

Маск оцінював ймовірність успіху тесту приблизно в 33%. Першу спробу суборбітального льотного випробування провели з полігону компанії в Бока-Чіка, округ Кемерон, штат Техас.