Ілон Маск запускає тестовий корабель для польотів на Марс, фото — Spacex

https://racurs.ua/ua/n147491-ilon-mask-zapuskaie-testovyy-korabel-dlya-polotiv-na-mars-translyaciya.html

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Компанія Ілона Маска SpaceX 8 грудня у безпілотний політ на висоту близько 12,5 км відправляє восьмий тест-прототип космічного корабля Starship. Про це повідомили на сайті компанії Spacex.

Маск оцінює ймовірність успіху тесту приблизно в 33%. Першу спробу суборбітального льотного випробування провели з полігону компанії в Бока-Чіка, округ Кемерон, штат Техас.

У польоті випробують злітну та посадкову аеродинаміку корабля, включаючи рухи закрилків, синхронну роботу трьох метанових двигунів Raptor, стійкість прототипу при посадці та інші параметри. SN8 також спробує виконати маневр із переворотом при спуску.

Політ космічного апарату таких габаритів поки ніхто не проводив з приземленням.

В активі SpaceX вже є два льотні випробування «голих» зразків Starship на кілька десятків метрів у висоту.

Тоді літали лише обладнані двигунами та основними системами резервуари для палива Starship SN5 та SN6. Цього разу має злетіти корабель з майже закінченим зовнішнім виглядом.