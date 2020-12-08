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9 грудня — свято Юрія та Міжнародний день боротьби з корупцією
9 грудня — свято Юрія та Міжнародний день боротьби з корупцієюhttps://racurs.ua/ua/n147510-9-grudnya-svyato-uriya-ta-mijnarodnyy-den-borotby-z-korupciieu.htmlРакурс
9 грудня святкують Юріїв день, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.
9 грудня — 344-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 22 дні.
9 грудня — свято Юрія
За церковним календарем сьогодні відзначають Юріїв день (день Юрія Холодного). Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, розташованого у Києві. Георгіївська церква була побудована у XI столітті Ярославом Мудрим.
Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії. Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія в Бейруті, який спустошував місцеві землі. За легендою, коли потворі на поталу віддали царську дочку, з’явився Георгій на коні і проколов змія. Саме тому Георгія часто зображають саме зі списом.
Іменини
9 грудня день ангела відзначають: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків.
9 грудня — традиції та звичаї дня
На Русі Юріїв день шанувався, як свято сили і мужності. Згадують сьогодні не тільки Георгія Побідоносця, але і всіх воїнів, які билися і склали голови за вітчизну. У Юріїв день наші пращури не ходили на полювання, побоюючись постраждати від диких звірів. Ведмеді до 9 грудня у своїх барлогах вже міцно засинали, а от вовки навпаки ставали лютого від холоду. В народі існувало повір’я, що сам святий Георгій відпускає вовків цього дня на свободу.
Міжнародний день боротьби з корупцією
9−11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулась політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року.
Народні прикмети 9 грудня
Холодний день — зима буде суворою;
Недалеко від будинку вовк виє - сильні морози будуть;
Багато снігу випало до цього моменту — 6 травня все розтане і нова трава виросте;
Стійка заметіль протягом усього дня — раннє напування бджіл буде;
Випав іній 9 грудня — буде гарний урожай;
Північний вітер віщує морози.
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