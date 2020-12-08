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Ракурс
9 грудня — свято Юрія та Міжнародний день боротьби з корупцією

9 грудня — свято Юрія та Міжнародний день боротьби з корупцією

8 гру 2020, 23:02
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9 грудня святкують Юріїв день, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.

9 грудня — 344-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 22 дні.

9 грудня — свято Юрія

За церковним календарем сьогодні відзначають Юріїв день (день Юрія Холодного). Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, розташованого у Києві. Георгіївська церква була побудована у XI столітті Ярославом Мудрим.

Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії. Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія в Бейруті, який спустошував місцеві землі. За легендою, коли потворі на поталу віддали царську дочку, з’явився Георгій на коні і проколов змія. Саме тому Георгія часто зображають саме зі списом.

Іменини

9 грудня день ангела відзначають: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків.

9 грудня — традиції та звичаї дня

На Русі Юріїв день шанувався, як свято сили і мужності. Згадують сьогодні не тільки Георгія Побідоносця, але і всіх воїнів, які билися і склали голови за вітчизну. У Юріїв день наші пращури не ходили на полювання, побоюючись постраждати від диких звірів. Ведмеді до 9 грудня у своїх барлогах вже міцно засинали, а от вовки навпаки ставали лютого від холоду. В народі існувало повір’я, що сам святий Георгій відпускає вовків цього дня на свободу.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9−11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулась політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року.

Народні прикмети 9 грудня

  • Холодний день — зима буде суворою;

  • Недалеко від будинку вовк виє - сильні морози будуть;

  • Багато снігу випало до цього моменту — 6 травня все розтане і нова трава виросте;

  • Стійка заметіль протягом усього дня — раннє напування бджіл буде;

  • Випав іній 9 грудня — буде гарний урожай;


  • Північний вітер віщує морози.

Джерело: Ракурс


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