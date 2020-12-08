9 грудня — свято Юрія та Міжнародний день боротьби з корупцією

https://racurs.ua/ua/n147510-9-grudnya-svyato-uriya-ta-mijnarodnyy-den-borotby-z-korupciieu.html

Ракурс

9 грудня святкують Юріїв день, а у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією.

9 грудня — 344-й день у григоріанському календарі. До кінця року залишається 22 дні.

9 грудня — свято Юрія

За церковним календарем сьогодні відзначають Юріїв день (день Юрія Холодного). Присвячене це свято річниці освячення храму Георгія Побідоносця, розташованого у Києві. Георгіївська церква була побудована у XI столітті Ярославом Мудрим.

Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії. Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія в Бейруті, який спустошував місцеві землі. За легендою, коли потворі на поталу віддали царську дочку, з’явився Георгій на коні і проколов змія. Саме тому Георгія часто зображають саме зі списом.

Іменини

9 грудня день ангела відзначають: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків.

9 грудня — традиції та звичаї дня

На Русі Юріїв день шанувався, як свято сили і мужності. Згадують сьогодні не тільки Георгія Побідоносця, але і всіх воїнів, які билися і склали голови за вітчизну. У Юріїв день наші пращури не ходили на полювання, побоюючись постраждати від диких звірів. Ведмеді до 9 грудня у своїх барлогах вже міцно засинали, а от вовки навпаки ставали лютого від холоду. В народі існувало повір’я, що сам святий Георгій відпускає вовків цього дня на свободу.

Міжнародний день боротьби з корупцією

9−11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулась політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року.

Народні прикмети 9 грудня