Кривонос заявив про блокування зустрічі із Зеленським — новини політики

https://racurs.ua/ua/n147509-kryvonos-zayavyv-pro-blokuvannya-zustrichi-iz-zelenskym.html

Ракурс

Сергій Кривонос, заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України заявив про блокування зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідальність за відсутність комунікації з главою держави він поклав на оточення Зеленського.

Про це Кривонос 8 грудня повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Президенте, до вас неможливо та нереально потрапити на прийом. Люди, які вас оточують, унеможливили доступ до вас, зробивши інформаційну капсулу. Вони більше дискредитують вас і роблять заручником, — заявив Кривонос.

За його словами, 31 серпня Зеленський пообіцяв йому провести зустріч щодо законопроекту «Про територіальну оборону України», однак вона досі не відбулася.

Проект закону готовий, пройшло три місяці, і тиша — зустріч блокується. Ваші помічники, роблять все, аби зустріч зі мною не відбулась та навмисно затягують процес створення ТРО. Прошу з вами особисту зустріч публічно, — підсумував Кривонос.

Заступник секретаря РНБО досить емоційно висловився у бік оточення Зеленського.

Люди, які блокують донесення реального стану речей у секторі безпеки та оборони, різними способами створення потужної системи захисту рідної землі — хто вони? Як їх назвати? На кого вони працюють?, — написав Кривонос.



Разом з тим, генерал Збройних сил України не став називати прізвищ в Офісі президента, які перешкоджають йому зустрітися із Зеленським.

Нагадаємо, раніше 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало посаду українському журналісту Юрію Бутусову, одному з найактивніших критиків відомства. Бутусов відповів на цю пропозицію згодою і оприлюднив свою програму дій.