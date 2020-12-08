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Ракурс
Новий мінометний комплекс «Смерека» показали військові

Новий мінометний комплекс «Смерека» показали військові (ФОТО, ВІДЕО)

8 гру 2020, 21:52
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Мобільний комплекс «Смерека» створили на шасі бронеавтомобіля «Варта», в який інтегровано 120-мм міномет та сучасну цифрову систему управління вогнем. Цього тижня в Україні відбулася відеопрезентація мінометного комплексу «Смерека».

Комплекс ще проходить цикл заводських випробувань, тому гідравлічні приводи демонструвалися без захисного кожуха. Про це 8 грудня повідомляє Телеграм-канал «Останній Блокпост».

«Смерека» створена на базі бронеавтомобіля «Варта», що побудований на шасі МАЗ-5434. Дальність стрільби заявляється до 7,5 км. Комплекс розрахований на використання мінометів 2Б11 або МП-120. Його розробила приватна компанія ТОВ «Українська бронетехніка». Демонстрація міномету відбулася на військовому полігоні під час презентації українського озброєння делегації з Бразилії.

Новий мінометний комплекс «Смерека»

Новий мінометний комплекс «Смерека»


Джерело: Ракурс


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