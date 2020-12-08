Платне ЗНО з деяких предметів пропонує запровадити МОН — про що йдеться

https://racurs.ua/ua/n147507-platne-zno-z-deyakyh-predmetiv-proponuie-zaprovadyty-mon-pro-scho-ydetsya.html

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) може стати платним з деяких предметів — Міністерство освіти і науки України 8 грудня запропонувало для громадського обговорення проект наказу про платне ЗНО з додаткових предметів.

Про це у вівторок інформує прес-служба МОН.

Наразі кожен учасник ЗНО може обрати для тестування не більше пʼяти предметів, проходження тестування з яких оплачує профільне відомство. Якщо учень обирає понад пʼять предметів, то МОН пропонує здійснювати перевірку знань власним коштом.

Громадське обговорення проекту наказу про платне ЗНО триватиме до 21 грудня. Проте зазначається, що через комплексність питання брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року.

Зокрема, у документі пропонується викласти третій розділ Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання у наступній редакції:

проходження зовнішнього оцінювання: з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів — за рахунок коштів державного бюджету; понад встановлену МОН кількість навчальних предметів — за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.



Нагадаємо, що загалом ЗНО складають з 12 предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія; англійська, іспанська, німецька і французька мови.

Раніше МОН затвердило графік проведення ЗНО у 2021 році. З наступного року державна підсумкова атестація (ДПА) з математики для випускників українських шкіл стане обов’язковою. Зміниться і формат ЗНО з української мови та літератури.