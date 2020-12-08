Бутусов відповів на пропозицію Міноборони щодо працевлаштування

https://racurs.ua/ua/n147506-butusov-vidpoviv-na-propozyciu-minoborony-schodo-pracevlashtuvannya.html

Ракурс

Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України щодо працевлаштування у відомстві, яке він активно критикує.

Про це головний редактор «Цензор.НЕТ» 8 грудня написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов’язаний прийняти пропозицію. Також він оприлюднив свою програму дій.

Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій, — написав Бутусов.

Його програма дій для наведення ладу в Міноборони складається з 12 пунктів. Зокрема журналіст пропонує:

провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони та можливої наявності російських шпигунів в секторі оборони;

провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері, і встановити причини зриву держоборонзамовлення тощо;

розробити військову доктрину — цілі та завдання оборонного планування на 2021 рік;

створити групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії тощо;

створити групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби зі складу військовослужбовців;

підготувати програми розвитку Збройних сил.

Також у програмі дій Бутусова йдеться про реформу Міноборони і територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що журналісту Юрію Бутусову запропонували посаду у Міністерстві оборони України.