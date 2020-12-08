Брюссель нагадав Шмигалю, що ухваленого Радою е-декларування недостатньо — конституційна криза

https://racurs.ua/ua/n147505-brussel-nagadav-shmygalu-scho-uhvalenogo-radou-e-deklaruvannya-nedostatno.html

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Законопроект щодо кримінальної відповідальності за ухилення від декларування, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, не матиме достатнього ефекту для запобігання корупції. Таку заяву зробив верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час розмови з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Телефонна розмова відбулася замість відкладеної Ради асоціації Україна-ЄС, у ній також взяли участь єврокомісар з сусідства Олівер Варгеї та віце-прем'єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина, пише DW.

Боррель наголосив на важливості відновлення кримінальної відповідальності за хибне декларування. Він зазначив, що нещодавно проголосований закон щодо декларацій, хоча і є кроком у правильному напрямку…, має кілька недоліків і не створює необхідних запобіжників, а також не матиме ефекту запобігання корупції, — повідомили в зовнішньополітичній службі Євросоюзу.

Боррель і Варгеї «наполегливо закликали Київ продовжити зусилля» зі зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

Ефективна судова реформа залишається життєво важливою частиною цих зусиль, — вказано у повідомленні.

Глава дипломатії ЄС вказав на «прогрес України на шляху реформ, попри дестабілізаційні дії Росії та конфлікт на Сході, а також виклики, які створює пандемія коронавірусу». Сторони домовилися провести Раду асоціації Україна-ЄС 11 лютого.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною норму про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Основному закону окремі норми закону «Про запобігання корупції», які стосуються повноважень НАЗК.

Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Через рішення КСУ Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.