Відтермінування Ради асоціації Україна-ЄС підтвердив Брюссель

https://racurs.ua/ua/n147339-vidterminuvannya-rady-asociaciyi-ukrayina-ies-pidtverdyv-brussel.html

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Відтермінування Ради асоціації Україна-ЄС, яка мала відбутися 8 грудня, підтвердили у представництві Європейського Союзу. За кілька днів до цього Брюссель оприлюднив звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, який містив критику щодо незалежності Нацбанку і конституційної кризи. Цей звіт є основою для подальших переговорів на Раді асоціації.

Справді, Раду асоціації було відкладено доти, доки умови дадуть змогу провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами, — цитує у п’ятницю прес-службу представництва ЄС в Україні «Інтерфакс-Україна».



Нагадаємо, Раду асоціації планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Брюссель на цій зустрічі мав презентувати верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну — прем'єр-міністр.

На початку грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року. У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. В ЄК також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.