Засідання Ради асоціації Україна-ЄС скасували — DW, фото — Главком

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Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Раніше планувалося провести 8 грудня таке засідання у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

Причину відтермінування співрозмовник DW пояснив бажанням провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції. Переговори з ЄС відбудуться, коли обставини дозволять це зробити.

Формат відео конференції застосовують через пандемію корона вірусу, однак така зустріч мала б неформальний характер, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС мав представлятии верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну — прем'єр-міністр.

На початку грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року. У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. В ЄК також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.