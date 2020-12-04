Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС отменили, фото — Главком

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Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Ранее планировалось провести 8 декабря такое заседание в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Причину отсрочки собеседник DW объяснил желанием провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции. Переговоры с ЕС состоятся, когда обстоятельства позволят это сделать.

Формат видеоконференции применяют из-за пандемии коронавируса, однако у такой встречи был бы неформальный характер, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда на них могут принимать решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС должен был представлять Верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину — премьер-министр.

В начале декабря Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС обнародовали отчет, в котором были оценены реформы в Украине, а также достижения и провалы в имплементации соглашения об ассоциации в течение последнего года. В документе, в частности, указывается на то, что последние решения Конституционного суда Украины поставили под угрозу достижения в борьбе с коррупцией в Украине. В ЕК также указали и на положительные достижения в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией.