Решение КСУ поставило под сомнение реформы и антикоррупционные достижения — отчет ЕС

https://racurs.ua/n147238-reshenie-ksu-postavilo-pod-somnenie-reformy-i-antikorrupcionnye-dostijeniya-otchet-es.html

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Решение Конституционного суда Украины поставило под сомнение достижения Киева в борьбе с коррупцией и подтвердило необходимость реализации серьезной судебной реформы.

Об этом говорится в ежегодном отчете Европейского Союза по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря, пишет «Европейская правда».

В то же время Брюссель подтвердил наличие положительных сдвигов за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией. В частности, Высший антикоррупционный суд вынес первые вердикты, а сотрудничество между САП и НАБУ улучшилась. Однако в Евросоюзе отмечают, что число обвинительных приговоров против коррупционеров все еще остается низким.

Не обошел вниманием отчет ЕС и последние решения КСУ, в частности, указано, что они поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией.

Решение (КСУ о декларировании — ред.) вызвало значительную общественную критику, поставив под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в частности из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима , — говорится в отчете.



В Брюсселе констатируют, что в Верховной Раде был зарегистрирован ряд законодательных инициатив, направленных как на восстановление антикоррупционного законодательства, так и на реформу КСУ.

Напомним, отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации ЕС публикуется ежегодно, он является основой для переговоров на Совете ассоциации Украина-ЕС, который состоится 8 декабря.