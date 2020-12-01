Роковая «описка» судьи Величко: служительницу Фемиды уволили / Татьяна Величко. Фото: Судебный репортер

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Ракурс

Татьяну Величко, судью Святошинского районного суда Киева, за совершение существенного дисциплинарного проступка во вторник уволил Высший совет правосудия.

Такое решение ВСП принял 1 декабря на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Судья Величко, исправив в августе 2018 года описку в постановлении от мая 2014 года о наложении ареста на пакет акций общества, изъяла предложение о действии постановления в течение одного месяца, фактически восстановив арест пакета акций, — говорится в сообщении ВСП.

Совет правосудия отмечает, что вынося спустя четыре года постановление об исправлении описки, судья знала, что владельцем пакета акций уже является другое общество, и не могла не понимать, что ее действия нарушают право собственности нового владельца. Поэтому Дисциплинарная палата считает, что судья действовала умышленно.

Ее действия привели к нарушению прав человека и основных свобод, что повлекло существенные негативные последствия, — добавили в ВСП.



Напомним, в сентябре Вторая Дисциплинарная палата привлекла судью к дисциплинарной ответственности и направила представление об увольнении Величко с должности.

Ранее «Ракурс» рассказывал детали дела о фармацевтических предприятиях Киева, решение по которым принимала судья Величко.