Тысячи доисторических наскальных рисунков нашли в джунглях Амазонки

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Ракурс

Десятки тысяч наскальных рисунков ледникового периода обнаружила экспедиция ученых из Великобритании и Колумбии в лесах Амазонки близ Серрания-де-ла-Линдоса, рядом с национальным парком Чирибикете. На этих наскальных рисунках, созданных около 12,5 тыс. лет назад, изображены, в частности, вымершие виды животных.

Ученые уже начали исследовать одну из самых богатых коллекций доисторического наскального изобразительного искусства, пишет The Guardian со ссылкой на документальный фильм канала Channel 4 «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», который будут транслировать в декабре этого года.

Рисунки сделаны на скалах, протянувшихся по территории Колумбии более чем на 10 км. Это место уже окрестили «Сикстинской капеллой древних». Впервые о существовании наскальных изображений стало известно в прошлом году, однако эта информация держалась в секрете.

Место настолько новое, что они еще даже не дали ему названия, — рассказывает ведущая документального фильма археолог Элла Аль-Шамах.

Возраст наскальных рисунков частично можно определить по изображениям вымерших животных ледникового периода, таких как мастодонт, доисторический родственник слона, который вымер в Южной Америке примерно 12 тыс. лет назад. Есть также изображения палеоламы — вымершего верблюда, гигантских ленивцев и лошадей ледникового периода. Другие изображения демонстрируют рыб, черепах, ящериц и птиц, людей, которые танцуют и держатся за руки.

По мнению ученых, на изучение этих рисунков потребуются поколения. Территория, на которой обнаружили рисунки, до недавнего времени была полностью закрытой. Сейчас для безопасного прохода к скалам все еще ведутся переговоры.