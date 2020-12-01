Гимн Венгрии на Закарпатье — пение депутатов проверит СБУ

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Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской ОТО из Ужгородского района Закарпатской области.

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил пресс-центр СБУ.

21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртивской сельской объединенной территориальной общины, по инициативе председателя, часть избранников выполнила национальный гимн Венгрии. Полученные материалы… тщательно проверяются, — говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будут приняты меры.

Напомним, ранее нардепы-«слуги» Виталий Безгин и Александр Корниенко просили Офис генпрокурора и СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении новоизбранными депутатами Сюртивской ОТО уголовных правонарушений, а также немедленно начать соответствующее досудебное расследование.

СБУ также провела обыски в Закарпатье у функционеров одного из местных благотворительных фондов, которого подозревают в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, популяризирующих так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье.

По данным СМИ, обыски проводились в Обществе венгерской культуры Закарпатья. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто резко раскритиковал действия СБУ.

Гимн Венгрии спели во время присяги депутаты на Закарпатье (ВИДЕО)