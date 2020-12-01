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Ракурс
Арестович стал стратегическим советником Ермака

Арестович стал стратегическим советником Ермака

1 дек 2020, 19:52
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Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, стал стратегическим советником главы офиса Владимира Зеленского. Соответствующее решение 1 декабря принял Андрей Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил… Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, говорится в сообщении на сайте президента.

Задача Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, — рассказал Ермак.

Глава ОПУ пожаловался на наличие фейков, искаженной информации, а также необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать. Этим и будет заниматься Арестович.


Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса», — резюмировали на Банковой.

Напомним, что в конце октября военный обозреватель Алексей Арестович стал советником делегации Украины по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Источник: Ракурс


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