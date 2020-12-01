Єрмак призначив Арестовича стратегічним радником — новини політики

https://racurs.ua/ua/n147234-arestovych-stav-strategichnym-radnykom-iermaka.html

Ракурс

Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі, став стратегічним радником очільника офісу Володимира Зеленського. Відповідне рішення 1 грудня ухвалив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив… Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Завдання Арестовича — надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми — єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну, — розповів Єрмак.

Глава ОПУ поскаржився на наявність фейків, викривленої інформації, а також необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати. Цим і займатиметься Арестович.

Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони — узгодження позицій профільних відомств і напрацювання «єдиного голосу», — резюмували на Банковій.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня військовий оглядач Олексій Арестович став радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.