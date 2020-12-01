Локдаун в Україні — Степанов повідомив, що Кабмін ухвалить 2 грудня

https://racurs.ua/ua/n147233-lokdaun-v-ukrayini-stepanov-povidomyv-scho-kabmin-uhvalyt-2-grudnya.html

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Чи прийматиме Кабінет міністрів у середу, 2 грудня, рішення щодо запровадження на території України жорсткого локдауну, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Не чекати (розгляду введення локдауну в Україні — ред.), ми таку пропозицію не вносили. В нас є інші постанови щодо медичної системи, галузі, але те, що завтра, не стосується саме карантинних обмежень, — повідомив Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Так глава МОЗ відповів на запитання журналіста щодо порядку денного засідання уряду у середу.

Є постанови щодо додаткового виділення коштів, зокрема й на лабораторні центри, це така поточна робота. З приводу жорсткого карантину, будь-яких додаткових обмежень — на завтра ми такий проект рішення навіть не готували, — зазначив Степанов.

Чиновник додав, що в разі посилення карантину Кабмін за 7−10 днів повідомить про це офіційно.

Будь-які жорсткі обмеження, тобто «жорсткий карантин» — за 7−10 днів буде офіційне повідомлення, — запевнив міністр.



Степанов також переконує, що про карантин вихідного дня він почав інформувати громадян за тиждень до його запровадження Кабміном.

Нагадаємо, Верховна Рада зобов’язала уряд інформувати українців про посилення карантину за тиждень до набрання ними чинності.