Локдаун в Украине — Степанов сообщил, что Кабмин примет 2 декабря

https://racurs.ua/n147233-lokdaun-v-ukraine-stepanov-soobschil-chto-kabmin-primet-2-dekabrya.html

Ракурс

Будет ли принимать Кабинет министров в среду, 2 декабря, решение о введении на территории Украины жесткого локдауна, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Не ждать (рассмотрения постановления о введении локдауна в Украине — ред.), мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления о медицинской системе, отрасли, они не касаются карантинных ограничений, — сообщил Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Так глава Минздрава ответил на вопрос журналиста о повестке дня заседания правительства в среду.

Есть постановления о дополнительном выделении средств, в том числе и на лабораторные центры, это такая текущая работа. По поводу жесткого карантина, каких-либо дополнительных ограничений — на завтра мы такой проект решения даже не готовили, — отметил Степанов.

Чиновник добавил, что в случае усиления карантина Кабмин за 7−10 дней сообщит об этом официально.

Любые жесткие ограничения, то есть «жесткий карантин» — за 7−10 дней будет официальное сообщение, — заверил министр.



Степанов также утверждает, что о карантине выходного дня он начал информировать граждан за неделю до его внедрения Кабмином.

Напомним, Верховная Рада обязала правительство информировать украинцев об усилении карантина за неделю до принятия решения.