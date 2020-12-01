Коронавирус в Украине и карантин: локдаун должен быть не интеллектуальным, а научным

Коронавирус в Украине и карантин. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает заражать наших граждан. Одним из способов уменьшить темпы распространения коронавирусной инфекции является введение более жестких карантинных мер. На днях глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал новый тип карантинных ограничений — «интеллектуальный локдаун». По заявлениям правительства, «локдаун с интеллектом» — это не копия весеннего карантина. На более жесткий карантин уйдет вся страна, а вот выходить мы будем неравномерно. Вначале — регионы-отличники и хорошисты, где эпидемическая ситуация улучшится. Давид Арахамия также сообщил, что, по имеющейся у него информации, у Кабмина еще нет конкретной финальной модели локдауна, однако она прорабатывается, чтобы «уменьшить и минимизировать экономические убытки».

Локдаун в связи с коронавирусом в Украине — двух недель недостаточно

Негативная сторона локдаунов хорошо известна — это осязаемый призрак бедности и падение экономики, проблемы родителей и детей, лишенных обучения в школе, волна психических расстройств и насилия в семьях... Увы, но очутившись на распутье, расколовшееся общество вынуждено выбирать между плохим и очень плохим.

Потребность в локдауне возникает, когда медицинская система не справляется с нагрузкой. В Украине она еще дышит, но уже на кислороде. Нужно ли говорить о том, что данные о 50% свободных коек в ковидных стационарах, мягко говоря, далеки от действительности? Койка без кислорода и медиков для задыхающегося пациента практически ничем не отличается от домашнего дивана. Украинской власти давно пора получить истинную картину, а не фейковую статистику коронавируса, регулярно выдаваемую местными властями из-за огромного сопротивления общества против закрытия на локдаун.

В Украине во главу угла упорно ставят количество случаев заболевания COVID-19. В то время как во всем мире руководствуются количеством госпитализированных пациентов и занятостью коек. Еще один важный показатель того, как страна справляется с пандемией коронавируса, — процент положительных тестов от общего числа. В Украине суточная позитивность достигает 60%. Заметим: о стабилизации эпидемии, умении с ней справляться идет речь, если этот показатель составляет менее 5%.

Информация о возможном закрытии на локдаун в связи с коронавирусом в Украине с 23 декабря по 15 января, как корь, разлетелась по всем СМИ. Достаточно ли двух недель для улучшения ситуации?

«Минимальный срок локдауна — четыре недели. Он базируется на научных данных. Это инкубационный период, то есть время от заражения до проявления симптомов заболевания (примерно две недели). Плюс время, в течение которого человек является заразным для окружающих (около десяти дней). Поэтому все разговоры о двух-трех неделях локдауна не выдерживают критики. Что уж говорить о локдауне выходного дня», — говорит доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Насколько улучшат ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине предложенные две недели локдауна? Многое зависит от того, как де-факто люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Для этого нужен консенсус в обществе, говорят эксперты: оно должно проникнуться ценностью человеческих жизней. А власть должна сказать, что будет делать во время недель локдауна. Сколько появится новых мест в больницах с кислородом, заработает ли эпидрасследование, выявление контактных лиц.

«Локдаун не спасение. Надо четко понимать, что он дает, а что нет. Если локдаун ввести для разгрузки коек в больницах, а потом все открыть и вернуться к тому, с чего начинали, он точно не сработает. Это время используют, чтобы восстановить систему эпидемиологической защиты», — убеждена Екатерина Амосова.

Наука в помощь

Помочь Украине допустить меньше ошибок в борьбе с пандемией коронавируса может мировой научный опыт. Так, среди кокрановских обзоров, где собираются и анализируются результаты научных исследований, есть данные об эффективности локдаунов.

Непосредственная цель локдауна — затормозить распространение инфекции. Последние результаты системного анализа научных исследований по прогнозированию эффективности локдаунов говорят о том, что такие меры способны уменьшать количество больных на 44‒95%, а число летальных исходов — на 31‒76%.

Какой еще бонус можно получить от локдауна? Выигрывается время для обновления ресурсов медицинской системы. Это также и человеческий ресурс, развертывание или усиление другой противоэпидемической стратегии — системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции (TTI, англ. — test, trace, isolate).

Как отмечают эксперты, «без включения такой системы сразу после снятия локдауна, когда новых случаев будет сравнительно мало и с ними реально будет справиться при работающей экономике, новая волна накроет очень быстро, и экономические потери в периоде локдауна будут напрасными».

Для прерывания цепочки передачи вируса с короной нужна качественная налаженная система, соответствующая следующим требованиям:

получение результатов ПЦР-тестов в течение 24 часов;

отслеживание не менее 80% контактных лиц в течение до двух суток;

изоляция контактных лиц на 14 суток.

«Test-trace-isolate» — это хорошо забытое старое. Именно так работала система противоэпидемической защиты в советские времена. Кроме армии врачей-эпидемиологов и сети лабораторий в случае особо угрожающих инфекций предусматривалась принудительная госпитализация даже легких больных. А также изоляция всех контактных лиц в отдельных местах (так надежнее). Такую стратегию задействовал Китай в начале 2020 года. Такой порядок также записан в Законе Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». К огромнейшему сожалению, у нас так и не смогли восстановить (создать) собственную систему эпидрасследований. Правительство идет на поводу политических соображений, но не прислушивается к эпидемиологам.

Успешным примером локдауна второй волны могут стать некоторые европейские страны, например, Бельгия. Важный нюанс: раннее введение локдауна более эффективно, чем позднее. Об этом говорят и кокрановские эксперты.

«Похоже, что украинская власть — на распутье и занимается только политической угадайкой — что будет меньшим политическим злом для нее самой. К сожалению, не осознается важность налаживания широкого диалога с мелким бизнесом и обществом для восстановления доверия и создания общественного договора. Без добровольного принятия значительной частью граждан ограничений и без налаживания эпидрасследований, по моему мнению, локдаун, который весьма вероятен, не взлетит», — считает Екатерина Амосова.