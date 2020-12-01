Коронавірус в Україні і карантин: локдаун має бути не інтелектуальним, а науковим

Коронавірус в Україні і карантин. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2776-koronavirus-v-ukrayini-i-karantyn-lokdaun-maie-buty-ne-intelektualnym-a-naukovym.html

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Коронавірус в Україні продовжує заражати наших громадян. Одним зі способів зменшити темпи поширення коронавірусної інфекції є запровадження більш жорстких карантинних заходів. Днями глава правлячої фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував новий тип карантинних обмежень — «інтелектуальний локдаун». За заявами уряду, «локдаун з інтелектом» — це не копія весняного карантину. На більш жорсткий карантин піде вся країна, а ось виходити ми будемо нерівномірно. Спочатку — регіони-відмінники і хорошисти, де епідемічна ситуація поліпшиться. Давид Арахамія також повідомив, що, за наявною в нього інформацією, Кабмін ще не має конкретної фінальної моделі локдауну, проте вона опрацьовується, щоб «зменшити і мінімізувати економічні збитки».

Локдаун у зв'язку з коронавірусом в Україні — двох тижнів замало

Негативний бік локдаунів добре відомий — це відчутна примара бідності і падіння економіки, проблеми батьків і дітей, позбавлених навчання у школі, хвиля психічних розладів і насильства в сім'ях... На жаль, але опинившись на роздоріжжі, розколоте суспільство змушене вибирати між поганим і дуже поганим.

Потреба в локдауні виникає, коли медична система не справляється з навантаженням. В Україні вона ще дихає, але вже на кисні. Чи потрібно говорити про те, що дані про 50% вільних ліжок у ковідних стаціонарах, м'яко кажучи, далекі від дійсності? Ліжко без кисню і медиків для пацієнта, який задихається, практично нічим не відрізняється від домашнього дивана. Українській владі давно час отримати справжню картину, а не фейкову статистику коронавірусу, що регулярно видається місцевою владою через величезний опір суспільства проти закриття на локдаун.

В Україні на чільне місце наполегливо ставлять кількість випадків захворювання на COVID-19. У той час як в усьому світі керуються кількістю госпіталізованих пацієнтів і зайнятістю ліжок. Ще один важливий показник того, як країна справляється з пандемією коронавірусу, — відсоток позитивних тестів від загального числа. В Україні добова позитивність сягає 60%. Зауважимо: про стабілізацію епідемії, уміння з нею справлятися йдеться, якщо цей показник становить менш як 5%.

Інформація про можливе закриття на локдаун у зв'язку з коронавірусом в Україні з 23 грудня по 15 січня, немов кір, розлетілася по всіх ЗМІ. Чи достатньо двох тижнів для поліпшення ситуації?

«Мінімальний строк локдауну — чотири тижні. Він базується на наукових даних. Це інкубаційний період, тобто час від зараження до прояви симптомів захворювання (приблизно два тижні). Плюс час, протягом якого людина є заразною для оточуючих (близько десяти днів). Тому всі розмови про два-три тижні локдауну не витримують критики. Що вже казати про локдаун вихідного дня», — зауважує докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова.

Наскільки поліпшать ситуацію з епідемією коронавірусу в Україні запропоновані два тижні локдауну? Багато що залежить від того, як де-факто люди дотримуватимуться карантинних заходів. Для цього потрібен консенсус у суспільстві, кажуть експерти: воно повинно перейнятися цінністю людських життів. А влада має сказати, що робитиме під час тижнів локдауну. Скільки з'явиться нових місць у лікарнях з киснем, чи запрацює епідрозслідування, виявлення контактних осіб.

«Локдаун не є спасінням. Треба чітко розуміти, що він дає, а що ні. Якщо локдаун запровадити для розвантаження ліжок в лікарнях, а потім все відкрити і повернутися до того, з чого починали, він точно не спрацює. Цей час використовують, щоб відбудувати систему епідеміологічного захисту», — переконана Катерина Амосова.

Наука допоможе

Допомогти Україні зробити менше помилок у боротьбі з пандемією коронавірусу може світовий науковий досвід. Так, у кокранівських оглядах, де збираються і аналізуються результати наукових досліджень, є дані про ефективність локдаунів.

Безпосередня мета локдауну — загальмувати поширення інфекції. Останні результати системного аналізу наукових досліджень з прогнозування ефективності локдаунів свідчать про те, що такі заходи здатні зменшувати кількість хворих на 44‒95%, а число летальних наслідків — на 31‒76%.

Який ще бонус можна отримати від локдауну? Виграється час для відновлення ресурсів медичної системи. Це також і людський ресурс, розгортання або посилення іншої протиепідемічної стратегії — системи тестування, відстеження контактів та ізоляції (TTI, англ. — test, trace, isolate).

Як зазначають експерти, «без вмикання такої системи одразу після зняття локдауну, коли нових випадків буде відносно мало і з ними реально буде впоратися при працюючій економіці, нова хвиля накриє дуже швидко, і економічні втрати в періоді локдауну будуть марними».

Для переривання ланцюжка передачі вірусу з короною потрібна якісна налагоджена система, що відповідає таким вимогам:

отримання результатів ПЛР-тестів протягом 24 годин;

відстеження не менш як 80% контактних осіб протягом до двох діб;

ізоляція контактних осіб на 14 діб.

«Test-trace-isolate» — це добре забуте старе. Саме так працювала система протиепідемічного захисту за радянських часів. Окрім армії лікарів-епідеміологів та мережі лабораторій в разі особливо загрозливих інфекцій передбачалася примусова госпіталізація навіть легких хворих. А також ізоляція всіх контактних осіб в окремих місцях (так надійніше). Таку стратегію використовував Китай на початку 2020 року. Такий порядок також записаний у Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». На превеликий жаль, у нас так і не змогли відновити (створити) власну систему епідрозслідувань. Уряд йде на поводу політичних міркувань, але не прислухається до епідеміологів.

Успішним прикладом локдауну другої хвилі можуть стати деякі європейські країни, наприклад, Бельгія. Важливий нюанс: раннє запровадження локдауну є ефективнішим за пізнє. Про це говорять і кокранівські експерти.

«Виглядає так, що українська влада — на роздоріжжі і займається лише політичною вгадайкою — що буде меншим політичним злом для неї самої. На жаль, не усвідомлюється важливість налагодження широкого діалогу з дрібним бізнесом і суспільством задля відновлення довіри і створення суспільного договору. Без добровільного прийняття значною частиною громадян обмежень і без налагодження епідрозслідувань, на мою думку, локдаун, який є досить імовірним, не злетить», — вважає Катерина Амосова.