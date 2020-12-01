Брюссель усомнился в независимости НБУ — отчет о реализации ассоциации Украина-ЕС

https://racurs.ua/n147232-brussel-usomnilsya-v-nezavisimosti-nbu-otchet-o-realizacii-associacii-ukraina-es.html

Ракурс

Опасения о независимости Национального банка Украины (НБУ), несмотря на преемственность политики регулятора, сохраняет Европейский Союз.

Об этом сообщается в ежегодном отчете Брюсселя о реализации ассоциации ЕС-Украина, который был обнародован во вторник, 1 декабря.

Глава Нацбанка подал в отставку 1 июля, ссылаясь на «систематическое политическое давление», что мешает ему выполнять свои обязанности… Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности своей политики, опасения относительно независимости регулятора сохраняются, — указано в отчете ЕС, пишет «Интерфакс -Украина».

Евросоюз отметил, что после смены главы НБУ три из пяти членов правления Нацбанка были заменены после написания заявлений об отставке (речь идет о Сергее Холоде и Романе Борисенко) или непродлении своих мандатов (Олег Чурий). В то же время еще два представителя «старой команды» — первый зампредседателя Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб — испытывают давление, в частности в виде выговоров за публичные выступления, а также сокращения полномочий.

В Брюсселе добавляют, что несмотря на принятие в мае необходимого для сотрудничества с Международным валютным фондом банковского закона, который помог защитить финансовую стабильность Украины, «июльская» отставка главы Нацбанка Якова Смолия вызвала обеспокоенность долгосрочной денежно-кредитной и финансовой стабильностью Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что руководителей Национального банка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба наказали за публичные заявления по обеспечению независимости регулятора. Первый заместитель главы Нацбанка Рожкова и заместитель главы Сологуб получили выговоры, им Совет НБУ выразил недоверие.

Рожкова считает такое решение «победой прошлого над будущим» и тревожным сигналом для независимости Нацбанка, поскольку менеджеров НБУ наказали за общение со СМИ.