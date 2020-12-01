Авто в Германии «подбрасывало людей в воздух» — 30 пострадавших, четверо погибших

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Наезд авто на пешеходов в Германии унес четыре жизни, в том числе малолетней девочки, а число пострадавших возросло с 15 до 30. Инцидент произошел во вторник, 1 декабря, в немецком Трире, расположенном на юго-западе страны.

Среди пострадавших есть тяжело раненые. До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших. Водителем автомобиля Range Rover оказался 51-летний немец, выходец из района Трир-Саарбурга. Его задержала полиция. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными, пишет Daily Mail.

По словам бургомистра Трира Вольфрама Лайба, водитель действовал в состоянии аффекта.

Известно, что автомобиль выехал на пешеходную зону, где обычно проходит Рождественская ярмарка в городе Трир. Один из свидетелей заявил, что серый Range Rover «подбрасывал людей в воздух».