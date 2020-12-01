Теракт. Фото: Focus

https://racurs.ua/n147225-range-rover-razdavil-dvuh-chelovek-v-germanii-esche-15-postradali-foto-video.html

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Range Rover наехал на двух человек в немецком городе Трир. Автомобиль выехал на пешеходную зону и раздавил сразу двух человек.

Полиция сообщает о пострадавших и просит горожан избегать места происшествия. Об этом сообщает местная полиция в своем Twitter.

По информации правоохранительных органов, под колеса машины попали 15 человек. В ходе спецоперации водитель был задержан, его мотивы выясняются.







Напомним, ранее мы сообщали, что теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В результате погибли пять человек — террорист и четыре гражданских лица (мужчина и женщина пожилого возраста, а также официантка и молодой прохожий). Еще 14 человек были ранены, за жизнь части из них до сих пор борются медики.