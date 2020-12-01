Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Теракт. Фото: Focus

Range Rover розчавив двох людей у Німеччині, ще 15 постраждали (ФОТО, ВІДЕО)

1 гру 2020, 16:58
999

Range Rover наїхав на двох людей у німецькому місті Трір. Автомобіль виїхав на пішохідну зону та розчавив одразу двох людей.

Поліція повідомляє про постраждалих, і просить городян уникати місця події. Про це повідомляє місцева поліція у своєму Twitter.

Повідомлення поліції. Скріншот: Twitter

За інформацією правоохоронних органів, під колеса машини потрапили к15 осіб. В ході спецоперації водій був затриманий, його мотиви з’ясовуються.


Автомобіль. Фото: Focus

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. В результаті загинули п’ятеро осіб — терорист та чотири цивільні особи (чоловік та жінка похилого віку, а також офіціантка та молодий перехожий). Ще 14 осіб були поранені, за життя частини з них досі борються медики.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів