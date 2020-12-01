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Теракт. Фото: Focus
Range Rover розчавив двох людей у Німеччині, ще 15 постраждали (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147225-range-rover-rozchavyv-dvoh-ludey-u-nimechchyni-sche-15-postrajdaly-foto-video.htmlРакурс
Range Rover наїхав на двох людей у німецькому місті Трір. Автомобіль виїхав на пішохідну зону та розчавив одразу двох людей.
Поліція повідомляє про постраждалих, і просить городян уникати місця події. Про це повідомляє місцева поліція у своєму Twitter.
За інформацією правоохоронних органів, під колеса машини потрапили к15 осіб. В ході спецоперації водій був затриманий, його мотиви з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. В результаті загинули п’ятеро осіб — терорист та чотири цивільні особи (чоловік та жінка похилого віку, а також офіціантка та молодий перехожий). Ще 14 осіб були поранені, за життя частини з них досі борються медики.
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