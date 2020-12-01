Девальвація гривні — в НБУ назвали причини

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Ракурс

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку за останній тиждень знецінився на 0,5%. Девальвація відбувалася під впливом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією.

Щодня клієнти купують приблизно на 35 млн дол. більше, ніж продають. Така ситуація частково згладжується за рахунок валютної позиції банків, повідомив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що в умовах помірного тиску на обмінний курс гривні НБУ третій тиждень поспіль утримувався від проведення операцій на валютному ринку. За його даними, на готівковому валютному ринку у другій декаді листопада продаж населенням іноземної валюти перевищував купівлю.

В макроекономічному та монетарному огляді, який оприлюднили 1 грудня, Нацбанк повідомив, що валютний ринок у листопаді був практично збалансований. У результаті офіційний курс гривні в середньому залишився практично на рівні жовтня.

За підсумками листопада гривня виявилася досить стабільною до долара, але помітно знизилася щодо євро.

Офіційний курс долара зріс за місяць з 28,4383 грн до 28,4681 грн (+0,10%), а курс європейської валюти зріс за цей час з 33,2984 грн до 33,9596 грн (+1,99%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку.

Як відомо, Нацбанк третій тиждень поспіль не виходить з інтервенціями на валютний ринок. В період з 23 по 27 листопада Національний банк України не здійснював валютні інтервенції (не продавав і не купував валюту).

З початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,55 млрд дол. і продав на 3,81 млрд. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 748,8 млн дол.

На 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26,1 млрд дол. У жовтні обсяг резервів зменшився на 1,5%. Це сталося під тиском погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань і проведення інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань.

Раніше НБУ прогнозував, що золотовалютні резерви України в 2020 році перевищать 29 млрд дол.

«Ракурс» повідомляв про різке подорожчення долара 30 листопада.