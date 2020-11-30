Курс валют на 30 листопада встановив НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 30 листопада встановив Національний банк України.

Сьогодні вранці курс гривні до долара становить 28 грн 47 коп., тобто гривня ослабла на 3 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем, 27 листопада. Того дня долар коштував 28 грн 44 коп. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Щодо євро, то ця грошова одиниця 30 листопада коштує 33 грн 96 коп.

На міжбанківському валютному ринку України в останній банківський день до 16.00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28 грн 53 коп., а до євро — на рівні 34 грн 1 коп.

У п’ятницю, 27 листопада, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28 грн 44 коп. за 1 дол. і таким чином гривня ослабла на 6 коп. у порівнянні з попереднім показником.

Нагадаємо, 3 листопада долар подорожчав до максимуму більш ніж за два роки. Виявилося, що востаннє гривня так дешевшала 5 вересня 2018 року.