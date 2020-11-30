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Коронавірус інфікував майже 10 тис. українців — МОЗ назвало регіони-“лідери” — коронавірус в Україні

Коронавірус інфікував майже 10 тис. українців — кожного десятого госпіталізують (ІНФОГРАФІКА)

30 лис 2020, 08:58
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Коронавірус в Україні станом на ранок 30 листопада виявили у 9 тис. 946 осіб. Загалом з початку пандемії COVID-19 інфікувалися вже 732 тис. українців.

9 тис. 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні — традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

За минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 161 особу;

  • летальних випадків — 114;

  • одужало — 5 тис. 771 особа;

  • здійснено тестувань — 31 тис. 901 (зокрема методом ПЛР — 26 тис. 290, методом ІФА — 5 тис. 611).

Статистика коронавірусу в Україні. Карта РНБО

Статистика коронавірусу в Україні. Карта РНБО

За весь час пандемії в Україні було протестовано понад 4,5 млн осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції зареєстрована у:

  • Києві — 1 тис. 460;

  • Дніпропетровській області — 1 тис. 138;

  • Одеській області — 818;

  • Запорізькій області — 725;

  • Київській області — 691.


Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що жорсткий локдаун в Україні можуть запровадити у грудні у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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