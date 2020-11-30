Коронавірус інфікував майже 10 тис. українців — МОЗ назвало регіони-“лідери” — коронавірус в Україні

Коронавірус інфікував майже 10 тис. українців — кожного десятого госпіталізують (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147133-koronavirus-infikuvav-mayje-10-tys-ukrayinciv-moz-nazvalo-regiony-lidery-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 30 листопада виявили у 9 тис. 946 осіб. Загалом з початку пандемії COVID-19 інфікувалися вже 732 тис. українців.
9 тис. 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні — традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.
За минулу добу:
госпіталізовано — 1 тис. 161 особу;
летальних випадків — 114;
одужало — 5 тис. 771 особа;
здійснено тестувань — 31 тис. 901 (зокрема методом ПЛР — 26 тис. 290, методом ІФА — 5 тис. 611).
За весь час пандемії в Україні було протестовано понад 4,5 млн осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції зареєстрована у:
Києві — 1 тис. 460;
Дніпропетровській області — 1 тис. 138;
Одеській області — 818;
Запорізькій області — 725;
Київській області — 691.
Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що жорсткий локдаун в Україні можуть запровадити у грудні у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.