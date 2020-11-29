Локдаун. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147127-jorstkyy-lokdaun-v-ukrayini-gotuie-uryad-ymovirni-daty.html

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Повний локдаун в Україні готують в уряді. Очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія заявив, що ймовірність введення локдауну в Україні сягає 90%.

Він додав, що наразі уряд підготовлює «інтелектуальний локдаун». Про це він розповів у ефірі телеканалу «Україна 24».





За його словами, досі є невеликі шанси, що «нам пощастить», але ймовірність повного закриття країни різко зросла. Арахамія розповів, що зараз уряд розробляє «інтелектуальний локдаун». Він буде коригуватися відповідно до реалій у кожному регіоні. Також працюватиме громадський транспорт. Він припустив, що локдаун може бути введений 27 грудня.

Натомість його колега по фракції, нардеп Олександр Дубінський, написав у своєму Facebook, що локдаун введуть з 24 грудня по 15 січня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткий локдаун в Україні можуть запровадити у грудні у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.