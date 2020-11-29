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Ракурс
Локдаун. Фото: Istock

Жорсткий локдаун в Україні готує уряд — ймовірні дати

29 лис 2020, 19:36
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Повний локдаун в Україні готують в уряді. Очільник фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія заявив, що ймовірність введення локдауну в Україні сягає 90%.

Він додав, що наразі уряд підготовлює «інтелектуальний локдаун». Про це він розповів у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, досі є невеликі шанси, що «нам пощастить», але ймовірність повного закриття країни різко зросла. Арахамія розповів, що зараз уряд розробляє «інтелектуальний локдаун». Він буде коригуватися відповідно до реалій у кожному регіоні. Також працюватиме громадський транспорт. Він припустив, що локдаун може бути введений 27 грудня.

Натомість його колега по фракції, нардеп Олександр Дубінський, написав у своєму Facebook, що локдаун введуть з 24 грудня по 15 січня.


Допис Олександра Дубінського. Скріншот: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткий локдаун в Україні можуть запровадити у грудні у зв’язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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