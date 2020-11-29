Обмін полоненими. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n147126-rosiya-nas-shantajuie-arestovych-poyasnyv-zryv-obminu-polonenymy.html

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Обмін полоненими між Україною та ОРДЛО, який планувався перед Новим роком, поставила під сумнів Росія та підконтрольні їй бойовики. Натомість у Тристоронній контактній групі запевняють, що такі дії є інформаційним супроводом з боку РФ, а також шантажем.

За словами речника української делегації у ТКГ Олексія Арестовича, шанси на обмін полоненими до Нового року досі залишаються. Про це повідомляє «УНН».

Арестович наголосив, що цей шантаж спричинений виборами у США.

Вони зрозуміли небезпеку, яку несе в собі прихід Джо Байдена і його адміністрації у Сполучених Штатах, і хочуть збити Мінський і Нормандський формат, для того, щоб вийти напряму на перемовини з США, мені здається, — заявив він.

Речник додав, що наразі кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які вважають, що санкції повинні не просто стримувати, а «калічити».

Через це, за його словами, росіяни вирішили зіграти зі Сполученими Штатами Америки. Для цього їм потрібно знищити Нормандський і Мінський формат, заявити, що Франція і Німеччина не впораються, а Україна взагалі провокує конфлікт. А саме тому проблему повинні розв’язати Росія та США.

Саме для цього, вважає Арестович, росіяни влаштовують демарші на перемовинах, щоб звинуватити президента Зеленського і взагалі Україну, в тому, що ми нехтуємо життям полонених.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО на новорічні свята не відбудеться через відхилення цієї пропозиції представниками бойовиків та Росії. Україна подала документи на обмін 11 осіб, проте у РФ заявляють, що Україна не виконує забов’язання припинити переслідування звільнених у результаті минулих обмінів.