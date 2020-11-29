Матч. Фото: UA Football

https://racurs.ua/ua/n147125-barselona-bez-problem-rozgromyla-osasunu-video-goliv.html

Ракурс

Матч Барселона-Осасун обернувся перемогою для каталонців. В рамках недільної програми 11-го туру іспанської Прімери Осасуна на виїзді розгромно поступилась Барселоні.

Рахунок між опонентами склав 4:0 на користь Барселони. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Голи: Брейтвейт, 29, Грізманн, 42, Коутінью, 57, Мессі, 73.





Каталонці забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку ще до кінця першого тайму. На 29-й хвилині відзначився Бретвейт, а під кінець тайму другий гол з дальної дистанції забив Грізманн. Памплонці ж до перерви не створили жодного небезпечного моменту.

У другій половині матчу «синьо-гранатові» не зупинились, і на 57-й хвилині Коутінью замкнув простріл Грізманна у штрафний майданчик, що закінчилося рахунком 3:0. Трохи згодом, на 73-й хвилині, Мессі з лінії карного майданчика вистрілив у район правої дев’ятки та збільшив перевагу до розгромної. Цей гол став останнім у матчі та фінальний свисток зафіксував нищівну поразку памплонців — 4:0.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що матч Ліги чемпіонів між каталонською «Барселоною» та київським «Динамо» завершився розгромом для киян. На НСК «Олімпійський» було зафіксовано рахунок 4:0 на користь гостей.

Рахунок був відкритий на 52 хвилині зусиллями Деста, а через п’ять хвилин його подвоїв датчанин Брейтуейт, який незабаром оформив дубль, реалізувавши пенальті. Четвертий гол у ворота Бущана залетів наприкінці матчу — забив Антуан Грізманн.