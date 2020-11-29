Степанов перевірить лікарні по всій Україні через трагедію на Львівщині

Степанов. Фото:112 Україна

https://racurs.ua/ua/n147124-stepanov-pereviryt-likarni-po-vsiy-ukrayini-cherez-tragediu-na-lvivschyni.html

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Смерть у лікарні двох хворих на коронавірус пацієнтів на Львівщині через вимкнення електропостачання стала причиною масштабних перевірок у лікарнях по всій країні.

На Львівщину терміново направили комісію, щоб з’ясувати обставини інциденту. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.





Очільник Міністерства заявив, що після вимкнення електропостачання у лікарні Жовкви лікарі намагалися врятувати пацієнтів за допомогою мішка Амбу, вентилюючи легені хворих, проте врятувати їх не вдалося. Натомість генератор, яким була обладнана лікарня, не почав автоматично працювати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що двоє пацієнтів у Жовківській лікарні, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень, померли через відключення електроенергії. Поліцейські встановили, що 27 листопада з 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. За цей час у реанімації померли двоє місцевих мешканців віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті — дихальна недостатність.